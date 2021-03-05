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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 47 قطعة سلاح ناري في حملات أمنية خلال 24 ساعة

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:45 م
ضبط 47 قطعة سلاح
ضبط 47 قطعة سلاح
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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شنت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط (47) قطعة سلاح ناري، و(168) قضية مخدرات وتنفيذ (52226) حكما قضائيا متنوعا.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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