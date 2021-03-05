إعلانات شهر رمضان 2021.. بصبغه كوميدية





اعلانات شهر رمضان 2021



وبدأت شركات كبيرة في التحضير والتوقيع مع نجوم الصف الاول ليكونوا مسؤولي الترويج للمنتجات الشهيرة خلال شهر رمضان خاصة شركات المشروبات الغازية، وكذلك شركات المحمول المختلفة، حيث وقعت بالفعل عدد من تلك الشركات مع نجوم كبار سيقومون بتقديم محتواهم الدعائي خلال شهر رمضان المقبل.



ويقابل صناع المحتوى الدعائي خلال شهر رمضان هذا العام توقعات صعبة للغاية بسبب الظروف الصعبة التى يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا، الإ أن هناك الكثير من الشركات حاولت الخروج من فكرة إعلانات الابتعاد الجسماني والحظر من كورونا التي قدمتها العام الماضي، حيث من المتوقع أن يتم عمل أشكال دعائية جديدة خارج هذا السياق.



وتعتبر إعلانات العام الجاري رمضان 2021 موسمًا ضخمًا سيضم عددًا كبيرًا من النجوم، سواء كانوا نجوم الفن او الرياضة، على أن تكون وسيلة مخاطبة للجمهور عبر محتوى فني يقدمه الإعلان عن المنتج المعلن عنه، فالاعلانات هذا الموسم ستكون عبارة عن اغنية او فيلم قصير تمتاز بالطباع الكوميدي والذي سيكون مسيطرًا على اعلانات العام الجاري.

قد يهمك أيضا: بين البدعة والجائز.. حكم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يشعل أزمة على مواقع التواصل فانوس شهر رمضان.. أصل الحكاية وامتازت إعلانات العام الماضي رمضان 2020 بوجود نجوم كبار وأمتازات الاعلانات بشكل أكثر تقربًا من الجمهور في ظل أوضاع كورونا، حيث ظهر محمد صلاح وابنته مكة في إعلان إحدى شركات الاتصالات، وشارك سليم ويونس والدتهما منى زكي في إعلان نفس الشركة، ومن ضمن مفاجأت العام الماضي عادت الفنانة صفاء أبو السعود للظهور في حضور نادر لها، من خلال إعلان لمستشفى، قام شارك عدد كبير من المطربين خلال إعلانات العام الماضي من ضمنهم أيهاب توفيق ومحمود العسيلي وبهاء سلطان وأخرون. وامتازت إعلانات العام الماضي رمضان 2020 بوجود نجوم كبار وأمتازات الاعلانات بشكل أكثر تقربًا من الجمهور في ظل أوضاع كورونا، حيث ظهر محمد صلاح وابنته مكة في إعلان إحدى شركات الاتصالات، وشارك سليم ويونس والدتهما منى زكي في إعلان نفس الشركة، ومن ضمن مفاجأت العام الماضي عادت الفنانة صفاء أبو السعود للظهور في حضور نادر لها، من خلال إعلان لمستشفى، قام شارك عدد كبير من المطربين خلال إعلانات العام الماضي من ضمنهم أيهاب توفيق ومحمود العسيلي وبهاء سلطان وأخرون. وتعتبر إعلانات العام الجاري رمضان 2021 موسمًا ضخمًا سيضم عددًا كبيرًا من النجوم، سواء كانوا نجوم الفن او الرياضة، على أن تكون وسيلة مخاطبة للجمهور عبر محتوى فني يقدمه الإعلان عن المنتج المعلن عنه، فالاعلانات هذا الموسم ستكون عبارة عن اغنية او فيلم قصير تمتاز بالطباع الكوميدي والذي سيكون مسيطرًا على اعلانات العام الجاري.

بدأ صناع المحتوى الدعائي لـ إعلانات شهر رمضان 2021، في إنطلاق التحضيرات الاولية للاعلانات المنتظر عرضها خلال أيام الشهر الكريم، وخاصة وأن هذه الإعلانات أصبحت جزء أصيل من فعاليات المحتوى المقدم للجمهور في الماراثون الرمضاني.