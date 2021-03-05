الحكومة الألمانية توافق على تعويضات بالمليارات لمشغلي المحطات النووية

بعد سنوات من الخلاف القانوني مع شركات الطاقة، وافقت الحكومة الألمانية على تعويضات للاستغناء التدريجي المبكر من الطاقة النووية.وأعلنت وزارات البيئة والاقتصاد والمالية في بيان مشترك اليوم الجمعة، أن شركات الطاقة المشغلة لمحطات طاقة نووية "آر دابليو إي" و"فاتنفال" و"برويسن إلكترا" و"إي إن بي دابليو" ستحصل معا على ما يقرب من 2.4 مليار يورو تعويضات عن أرباح مفقودة واستثمارات ضُخت سدى.