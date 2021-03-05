الاتحاد الأوروبي يحذر بكين.. والسبب النظام الانتخابي في هونج كونج

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بكين من اعتماد إصلاح للنظام الانتخابي في هونغ كونج، يعتبر مخالفا للتعددية والحريات الأساسية.وقال الناطق باسم وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ اجراءات إضافية ردا على أي تدهور جديد وخطير لوضع الحريات السياسية وحقوق الانسان في هونج كونج سيكون مخالفا لالتزامات الصين الوطنية والدولية.