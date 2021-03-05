ضبط عامل بـ 16 طربة حشيش في أسيوط

تمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن أسيوط والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز من ضبط (عدد 16 طربة من مخدر الحشيش– عدد 2 فرد خرطوش محلي الصنع وعدد 10 طلقات من ذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس) بحوزة أحد الأشخاص (عامل - مقيم بدائرة المركز) وذلك حال تواجده بدائرة مركز ديروط.وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح والذخائر للدفاع عن نشاطه غير المشروع.