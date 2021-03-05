«اليوم نشعر بالدبلوماسية المصرية».. رسائل رئيس غينيا بيساو من القاهرة

- رئيس غينيا للسيسي: "أنت أفريقي"

- الدول الأفريقية تشعر بالدبلوماسية المصرية

- إعادة فتح السفارة المصرية

- التعاون في مجالي العلم والدفاع

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، أمس الخميس، الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين، وأطلق الرئيسان رسائل هامة خلال المؤتمر الصحفي المشترك.عبّر عمر إمبالو، رئيس غينيا بيساو، عن تشرفه بزيارة مصر الذي يعتبره بيته الثاني، مخاطبًا الرئيس السيسي بقوله "أنت أفريقي ونتذكر كفاح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وأنتم تسيرون على هذا الدرب".قال عمر إمبالو: "نحن كشباب قرأنا الكثير عن تاريخ مصر مصدر الفخر، وللأسف في وقت ما كانت مصر متغيبة عن أشقائها، ولكن اليوم هو يوم التلاقي، والدول الأفريقية تشعر بالدبلوماسية المصرية".وأضاف عمر إمبالو، إن دولة غينيا بيساو دولة شقيقة وصديقة لمصر منذ استقلالنا، لهذا فإننا نلتقي هنا حتى يتسنى لنا أن نتبادل سويا كل المجالات والخبرات ولاسيما مجال مكافحة الإرهاب والتبادل التجاري وإعادة فتح السفارة المصرية في غينيا بيساو، وسفارتنا في مصر، كما كان الوضع في السابق.وتابع: "تحدثنا عن التعاون في المجال العلمي والدفاع، والوفد المرافق لي وزراء الخارجية والمالية والدفاع ومدير مكتبي، ونتقدم لكم بالشكر لحفاوة الاستقبال".