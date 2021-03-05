مباحث التموين توجه ضربات قوية لمافيا السلع المغشوشة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.وأثمرت الجهود عن ضبط 1241 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (3،37 طن "لحوم مجمدة – لانشون") بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية) بمحافظة القليوبية.ونجحت الجهود فى ضبط (5 طن "زيت طعام – 4،8 طن مسلى") بدون مستندات ومجهولة المصدر منتج نهائى – 1600 عبوة فارغة مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة مستلزمات تعبئة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك شركة لمنتجات الألبان بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية، وضبط (4،96 طن "سكر حر – أرز أبيض -مكرونة" – 1380 عبوة "زيت طعام") بدون مستندات ومجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.وأسفرت الجهود عن ضبط (3،3 طن "مخللات" معبأة داخل براميل وعبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية – 200 كيلو جرام "صودا كاوية" يتم إستخدامها فى التصنيع، وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.ونجحت الجهود في ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) لإستيلائه على مبلغ مالى قدره (2،102،673 جنيه) من أموال الدعم من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82 %، وبيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز، وضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) لإستيلائه على مبلغ مالى قدره (1،042،013 جنيه) من أموال الدعم من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82 %، وبيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز.وأسفرت الجهود عن ضبط (2٫5 طن أسمدة زراعية خاصة ببنك الإئتمان الزراعى محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قدرت بقيمة مالية 8750 جنيه) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة سوهاج، وضبط (2 طن "أعلاف حيوانية" يشتبه فى عدم صلاحيتها فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مدشة أعلاف حيوانية) بمحافظة الغربية، وضبط (91) قضية تلاعب فى أسعار السجائر بإجمالى مضبوطات بلغت (37424) عبوة "سجائر معسل") لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول