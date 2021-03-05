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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مطبعة غير مرخصة بداخلها كتب دراسية في القليوبية

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:03 م
جريدة الدستور
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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ضبطت الداخلية مطبعة غير مرخصة بالقليوبية وبداخلها كمية من الكتب الدراسية الخاصة بوزارة التربية والتعليم دون تفويضات.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية) بإدارة المطبعة دون ترخيص واتخذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى الذى تخصص فى تقليد وطبع الكتب والمناهج الدراسية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بدون تفويضات أو أذون كتابية بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على (كمية من الكتب الدراسية لمواد دراسية منسوبة لوزارة التربية والتعليم لمراحل تعليمية مختلفة - نماذج امتحانات منسوبة لوزارة التربية والتعليم لمراحل دراسية مختلفة)، بمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامي.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم تقليد المطبوعات المختلفة والكتب الدراسية.

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