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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سنغافورة تتطلع لإعادة فتح آمنة لحدودها

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:57 م
جريدة الدستور
وكالات
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ذكر وزير النقل في سنغافورة، أونج يي كونج في بيان اليوم الجمعة، أن بلاده تعطي أولوية لإعادة فتح آمنة لحدودها هذا العام وتحسين وضع مطار "شانجي" ليكون مركزا عالميا، عندما يتم استعادة السفر بعد الجائحة، و"إلا سنكون محرومين من مزايا عودة السفر "، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف أونج "مهمتنا هذا العام ليست كبيرة للغاية لفرض هذا الانتعاش الحاد في قطاع الطيران، لكن للتكيف مع وضع طبيعي وجديد لإعادة فتح آمنة وبناء الثقة ولاختبار مفاهيم عملية ولتعزيز الثقة بأن مطار شانجي سوف يظل مركزا دوليا بعد كوفيد19-".

وأشار إلى أن الخطوط الجوية السنغافورية حيوية أيضا وستكون فقاعات السفر رئيسية لإعادة بناء صناعة الطيران والاقتصاد، فيما يؤدي التطعيم في مختلف أنحاء العالم لتقليص معدلات الإصابة بفيروس كورونا وتشجيع الدول على إجراء مثل تلك الترتيبات.

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