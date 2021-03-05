رئيس الإنجيلية ينعى الأنبا أثناسيوس

تنعى رئاسة الطائفة الإنجيليَّة بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الأنبا أثناسيوس، أسقف بني مزار والبهنسا، والذي انتقل إلى السماء صباح اليوم الجمعة.ويتقدم الدكتور القس أندريه زكي بخالص العزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.نشكر الرب لأجل حياته وخدمته الجليلة، ونصلي ليمنح الرب العزاء لكل محبيه ولشعب إيبارشيته، ولكل شعب الكنيسة في مصر.أعلنت إيبارشية بنى مزار للأقباط الأرثوذكس؛ أنه تقرر أن تقام صلوات تجنيز مثلث الرحمات المتنيح الأنبا أثناسيوس أسقف إيبارشية بني مزار الذي رحل اليوم، في الخامسة مساء اليوم بكنيسة القديس مارمرقس، مقر المطرانية ببني مزار.