الحرس الثورى الإيرانى: أحبطنا محاولة اختطاف طائرة فى رحلة داخلية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، قبل قليل، أنه أحبط محاولة اختطاف طائرة في رحلة داخلية، وفقا لما أوردته قناة "العربية" في نبأ عاجل.وأمس الأول، أعلن الحرس الثوري الإيراني إصابة شخص وفقدان آخر إثر هجوم إرهابي على حافلة تقل قوات الوحدة الهندسية في الحرس الثوري جنوب شرق البلاد.وقال في بيان: "في عمل جبان هاجمت عناصر من الجماعات الإرهابية القوات الهندسية للحرس الثوري الإيراني في منطقة بام بشت بمحافظة سراوان بإقليم سيستان بلوشيستان جنوب شرق البلاد، حيث كانت قواتنا الهندسية تعمل على خدمة الأهالى فى شق الطرق فى إحدى القرى".