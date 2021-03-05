الكاظمي يصل مطار بغداد لاستقبال البابا فرنسيس

وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى مطار بغداد الدولي استعدادا لاستقبال البابا فرنسيس، اليوم الجمعة، وفقًا لـ"سكاي نيوز".وقد أعلنت اللجنة المنظمة لزيارة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، إلى العراق، اكتمال الاستعدادات للزيارة، وأن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الخاصة بهذه الزيارة.وأعرب بطريرك الكلدان مار لويس روفائيل ساكو في مؤتمر صحفي، عن ترحيب واسع في العراق للزيارة، فيما أشار إلى أن الزيارة تتضمن إقامة العديد من القدَّاسات وزيارة المواقع الأثرية، وسط استعداد كبير من الأجهزة العراقية لتأمين الزيارة.