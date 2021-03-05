رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هونج كونج تعتقل 12 شخصا لتورطهم في عمليات احتيال وغسل أموال

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:42 ص
هونج كونج تعتقل
هونج كونج تعتقل
وكالات
طباعة
اعتقلت شرطة هونج كونج 12 شخصًا بسبب ما يزعم من تورطهم في عمليات احتيال تتعلق بأسهم وغسل أموال، بعد مداهمات لمنازل فارهة وأماكن سمسرة في مختلف أنحاء المدينة، طبقا لما ذكرته
وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وأسفرت العملية المشتركة مع لجنة "الأوراق المالية والعقود المستقبلية" عن ضبط 900 مليون دولار هونج كونجي(116 مليون دولار أمريكي) في صورة أصول واعتقلت سبعة رجال و5 نساء، طبقا لما أعلنته الشرطة في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة.

ويتم احتجازهم بناء على اتهامات بالتلاعب في السوق وغسل أموال والاحتيال.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

سعر الدولار اليوم الجمعة 5-3-2021 فى البنوك المصرية

كارثة في «نيل صدفا».. سقطت السيارة بـ7 ركاب فغرقوا جميعاً

إجراءات الحصول على معاشات استثنائية بقيمة 323 جنيهًا

«إنقاذ ريان».. التفاصيل الكاملة لعلاج طفل مصرى بأغلى عقار فى العالم

الصور

image description

هاني شاكر يوجه رسالة للرئيس السيسي من بورسعيد (فيديو)

image description

أهالي أسيوط يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

image description

مستشفى سمالوط النموذجي يستقبل الأهالي للتطعيم بلقاح كورونا (صور)

image description

رئيس جامعة أسيوط يطمئن على موظف تعرض لوعكة صحية خلال أوقات العمل

الأكثر قراءة

حقيقة تسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»

«الخطيب» يرفض الرد على اتصالات «كهربا».. كواليس جديدة

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

دراسة: زيادة فى عدد النساء بمجالس إدارات الشركات المتوسطة فى ألمانيا

إلغاء تحذيرات تسونامي في جنوب المحيط الهادئ بعد زلازل عنيفة

استطلاع: 18% من نساء ألمانيا يفضلن العمل تحت قيادة الرجل

فيتنام تبدأ التطعيم ضد كورونا الإثنين

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

ندوة عن «صاحب المدد» لخيري حسن في أتيليه الإسكندرية اليوم

الليلة.. «أوبرا الإسكندرية» تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

برعاية «الدستور».. يوم الكاريكاتير المصرى يعلن عن قبول متطوعين

«حكايات تاريخية من هنا وهناك».. جديد دار العين للدكتور على الحفناوى