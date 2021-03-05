هونج كونج تعتقل 12 شخصا لتورطهم في عمليات احتيال وغسل أموال

اعتقلت شرطة هونج كونج 12 شخصًا بسبب ما يزعم من تورطهم في عمليات احتيال تتعلق بأسهم وغسل أموال، بعد مداهمات لمنازل فارهة وأماكن سمسرة في مختلف أنحاء المدينة، طبقا لما ذكرتهوكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.وأسفرت العملية المشتركة مع لجنة "الأوراق المالية والعقود المستقبلية" عن ضبط 900 مليون دولار هونج كونجي(116 مليون دولار أمريكي) في صورة أصول واعتقلت سبعة رجال و5 نساء، طبقا لما أعلنته الشرطة في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة.ويتم احتجازهم بناء على اتهامات بالتلاعب في السوق وغسل أموال والاحتيال.