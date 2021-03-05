مدارس القاهرة تستعد لامتحان الشهادة الإعدادية

عقد مدير عام إدارة القاهرة التعليمية دكتور محمد بحيري، اجتماعا مع مدراء المراحل التعليمية ولجنة الادارة ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادي، لبحث أهم النقاط الأساسية للامتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 20202021 التي ستعقد الأحد.وشدد البحيري خلال الاجتماع على تطبيق الإجراءات الاحترازية لوقاية الطلاب من جائحة فيروس كورونا، وتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء جلوس الطلاب في لجان الامتحانات.يذكر أن وزارة التعليم ستعقد امتحان نجاح ورسوب فقط لطلاب الشهادة الإعدادية في منهج الفصل الدراسي الأول يوم 7 مارس.