صلاة تجنيز الأنبا أثناسيوس في مطرانية بني مزار دون حضور شعبي

أعلنت إيبارشية بنى مزار للأقباط الأرثوذكس؛ أنه تقرر أن تقام صلوات تجنيز مثلث الرحمات المتنيح الأنبا أثناسيوس أسقف إيبارشية بني مزار الذي رحل اليوم، في الخامسة مساء اليوم بكنيسة القديس مارمرقس، مقر المطرانية ببني مزار.وكلف قداسة البابا تواضروس الثاني، نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط للمشاركة نيابة عنه في صلوات التجنيز.هذا وسوف تقتصر المشاركة في الصلاة على مجمع كهنة الإيبارشية وعدد محدود من الشمامسة، وفقًا لما أعلنته مطرانية بني مزار لتجنب التجمعات، كإجراء احترازي نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.