وفاة الأنبا أثناسيوس مطران بني مزار

توفي الأنبا أثناسيوس، مطران بني مزار، الجمعة، عن عمر يناهز 73 عاما، إثر تعرضه لنزيف بالمخ دخل على أثره أحد مستشفيات بني مزار.ولد الأنبا أثناسيوس في 27 أبريل 1948 وترهبن في 7 أبريل 1975 ثم رسم قسيسًا في يناير 1978 ثم قمصًا في 24 أغسطس 1980.خدم ما بين بني سويف وولاية كاليفورنيا الأمريكية (من عام 1980-1989) وأستراليا 1989، ثم خدم في سكرتارية قداسة البابا شنودة الثالث.رسم في عام 2001 أسقفًا لبني مزار بيد البابا شنودة الثالث.