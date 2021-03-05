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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة البريطانية تعلن إحباط 3 عمليات إرهابية خلال فترة جائحة كورونا

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:44 ص
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
وكالات
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أعلنت الشرطة البريطانية، أنها أحبطت 3 مخططات إرهابية منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت صحيفة "الجارديان" أن قوات الأمن أفشلت خلال هذه الفترة "مخططين إرهابيين مرتبطين بالتطرف الإسلامي، ومخططا إرهابيا متعلق بالتطرف اليميني".

وأظهرت بيانات وزارة الداخلية أن الاعتقالات المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بالإرهاب تراجعت بنسبة 34 في المئة خلال عام 2020، وهو أدنى مستوى لها في تسع سنوات.

وأوضحت شرطة مكافحة الإرهاب أن عدد المخططات الإرهابية التي تم إحباطها ارتفع إلى 28 منذ مارس 2017.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أمام مجلس عموم المملكة المتحدة، إن الشباب تم تجنيدهم في الجماعات الإرهابية بأعداد مثيرة للقلق أثناء تدابير الغلق الخاصة بكورونا، مضيفا الى أن هناك ارتفاعا في حجم المحتوى المرتبط بالإرهاب على الإنترنت.

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