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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-3-2021

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:01 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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يرصد لكم موقع «الدستور» في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 5-3-2021، مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية.

علي المستوي المحلي، تباين سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى بالبنوك، وذلك مقارنة بأسعار أمس الخميس وفقًا للتقارير النهائية التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري خلال التداولات الصباحية اليوم الجمعة.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 5-3-2021


سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى


4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر


4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية


4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib


4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس


4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى


4.10 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة


4.08 جنيه للشراء.

4.24 جنيه للبيع.

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يشار الي أن الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون من 100 هللة، ويصدر الريال عن البنك المركزي السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالًا، كما أن الريال مرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986.


جدير بالذكر أن الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».

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