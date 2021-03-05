سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-3-2021

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة فى البنوك



يشار الي أن الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون من 100 هللة، ويصدر الريال عن البنك المركزي السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالًا، كما أن الريال مرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986.جدير بالذكر أن الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».