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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 5-3-2021

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:54 ص
الدرهم الأماراتي
الدرهم الأماراتي
منة سالم
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يقدم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية وفقًا للتداولات الصباحية اليوم الجمعة 5-3-2021.

علي المستوي المحلي، يواصل سعر الدرهم الإماراتي استقراره، مقابل الجنيه المصري، في البنوك الحكومية المصرية والخاصة وشركات الصرافة، العاملة بالسوق المصرية، داخل سوق تداول العملات، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة بالقطاع المصرفي.

سعر الدرهم الأماراتي اليوم الجمعة 5-3-2021


وبلغ متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم مستوى 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلي.


البنك المركزي المصري


سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري


ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

بنك مصر


كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية


ووصل في بنك الإسكندرية 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بنك عوده


وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عوده 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي


وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس


وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.17 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

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جدير بالذكر، أن الدرهم الإماراتي يأتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.

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