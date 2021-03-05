اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباريات الجمعة فى الدورى الممتاز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم الجمعة ببطولة الدوري الممتاز.ويدير لقاء طلائع الجيش وإنبي، الحكم محمد عادل، ويعاونه أحمد صلاح وأحمد عبدالغني، والحكم الرابع محمد علاء هاشم، وحكم الفيديو حسام عزب، وحكم الفيديو المساعد مبروك نبيل.أما مباراة وادي دجلة والإسماعيلي، فيديرها الحكم أحمد الغندور، ويعاونه هاني خيري "مساعد أول"، ورجب محمد"مساعد ثان"، ومحمود حسيب"حكم رابع"، ومحمود ناصف "حكم فيديو"، ومحمد التابعي "مساعد حكم فيديو".ويدير لقاء الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي، الحكم محمود عاشور، ويعاونه أحمد نوفل"مساعد أول"، ومحمد عطا "مساعد ثان"، وعمرو عابدين "حكم رابع"، وجهاد جريشة "حكم فيديو" ومحمد القلاوي "مساعد حكم فيديو".