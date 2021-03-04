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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القيعي عن عقوبة كهربا: «البعض هيتجنن من تطبيق المبادئ بالأهلي»

الخميس 04/مارس/2021 - 11:17 م
جريدة الدستور
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أكد عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أن عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلي تؤكد النظام والقيم والتقاليد والمبادئ التي يسير عليها النادي الأهلي.
وأضاف في برنامجه "ملك وكتابة" على قناة الأهلي: البعض هيتجنن لتطبيق هذه المبادئ.

وقال القيعي إن هذه العقوبة تثبت أن الأهلي ليس عظيما لأنه يفوز بل إنه يفوز ويتوج بالبطولات بسبب تمسكه بالمبادئ مضيفا: هذا ليس احتفاء بعقوبة كهربا لكنه لاعب يملك كل الأدوات اللى تؤهله أن يكون اللاعب الذي يحدث الفارق لكنه يضيع من وقته بأخطائه.


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