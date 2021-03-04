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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: نسعى لحل الأزمة اليمنية وحفظ أمن السعودية

الخميس 04/مارس/2021 - 11:12 م
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
محمد عمر
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تسعى لحل الأزمة في اليمن وحفظ أمن السعودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي من واشنطن مساء اليوم إن تدخلات إيران في شؤون دول الجوار واستمرار دعمها للعمليات "الإرهابية" يثير القلق، حسب قناة "العربية".

وتعهدت الخارجية الأمريكية باستمرار ممارسة الضغوط على إيران لمنع دعم الجماعات "الإرهابية" في المنطقة، مشيرة إلى أنها ستواصل أيضا الضغط على قادة مليشيات الحوثي بالعقوبات والعمل مع شركائها على التوصل لتسوية سياسية للصراع في اليمن.

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