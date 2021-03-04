حقيقة فيديو الاعتداء على مواطن في مشاجرة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يقوم خلاله بعض الأشخاص بالتعدى على أحد المواطنين بالدقهلية.بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين صاحب ورشة ألوميتال و3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، جميعهم مقيمون بمدينة طلخا بالقليوبية.. وذلك لحدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين أدت إلى إصابة أطراف المشاجرة بجروح مختلفة.بالتحريات وجمع المعلومات تم تحديد المتهمين المذكورين، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "سنجة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.