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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الشرطة النسائية تشارك فى عمليات إطفاء الحرائق ومواجهة النيران (فيديو)

الخميس 04/مارس/2021 - 11:17 م
الشرطة النسائية
الشرطة النسائية
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نشرت وزارة الداخلية، فيديو يوضح عروض قدمتها الشرطة النسائية توضح كيفية إطفاء الحرائق والتعامل مع النيران، جاء ذلك على خلفية احتفال وزارة الداخلية، باليوم العالمى للحماية المدنية، تحت شعار "حماية مدنية قوية من أجل الحفاظ على الاقتصاد المصرى"، فى ضوء الاحتفال السنوى باليوم العالمى للحماية المدنية.

ركز الاحتفال على أهمية دور الحماية المدنية فى الحفاظ على الأرواح والتعامل مع المواقف الطارئة، واستعراض جهودها فى عدد من المجالات أبرزها الإنقاذ البرى والنهرى، والتعامل مع المفرقعات إلى جانب الخدمات الجماهيرية المتمثلة فى التأكد من استيفاء اشتراطات الوقاية من أخطار الحريق بالمنشآت الكبرى ومراجعة خطط الطوارئ والإخلاء بالمنشآت ودراسة المشروعات الهندسية والتقارير الاستشارية المختلفة، ومراجعتها بالإضافة إلى عقد الدورات التدريبية للعاملين بالمنشآت المختلفة بمعرفة ضباط الإدارة المتخصصين فى مجالات الحماية المدنية.

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