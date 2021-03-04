الجيش اليمني يستكمل تحرير كامل الأطراف الغربية من مديرية جبل حبشي

استكملت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، تحرير كامل الأطراف الغربية من مديرية جبل حبشي، بعد تحرير منطقتي القوز، والأشروح بمحافظة تعز.وأفاد مصدر عسكري يمني - لوكالة الأنباء اليمنية - بأن المعارك تدور حاليا في آخر تبة تقع بين مديريتي جبل حبشي، ومقبنة، وأن قوات الجیش في مديرية مقبنة، بات يفصلها حوالي خمسة كيلو مترات عن القوات المشتركة في الساحل الغربي.وأوضح أنه لم يتبق أمام قوات الجیش في المديرية سوى منطقتي العرض، والحناية، وفي حال تحريرها ستلتحم قوات الجيش في غرب تعز، مع جبهة الوازعية، والساحل الغربي.وفي الجبهة الشمالية الشرقية للمدينة، أكد المصدر تقدم قوات الجیش الوطني إلى فرزة صنعاء، والمؤسسة الاقتصادية والعيسائي، وتأمين شارع ومستشفى الحمد.ولفت إلى أن مليشيا الحوثي تكبدت خلال المعارك خسائر كبيرة في الأرواح بينهم قيادات ميدانية منها القيادي المدعو أبو حاتم.