ماليزيا: 5 وفيات و2063 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الخميس، 2063 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 307 آلاف و943 حالة.وأعلنت الصحة- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الماليزية "بيرناما"- وفاة 5 حالات نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1153 حالة.وأشارت إلى أن الحالات المتلقية للعلاج بلغت 23 ألفا و161 حالة، وبلغ إجمالي الحالات المتعافية 2922 حالة.