ماليزيا: 5 وفيات و2063 إصابة جديدة بكورونا
الخميس 04/مارس/2021 - 09:48 م
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سجلت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الخميس، 2063 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 307 آلاف و943 حالة.
وأعلنت الصحة- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الماليزية "بيرناما"- وفاة 5 حالات نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1153 حالة.
وأشارت إلى أن الحالات المتلقية للعلاج بلغت 23 ألفا و161 حالة، وبلغ إجمالي الحالات المتعافية 2922 حالة.
وأعلنت الصحة- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الماليزية "بيرناما"- وفاة 5 حالات نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1153 حالة.
وأشارت إلى أن الحالات المتلقية للعلاج بلغت 23 ألفا و161 حالة، وبلغ إجمالي الحالات المتعافية 2922 حالة.