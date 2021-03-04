«المقرحي» للدفاع.. تسريبات تكشف أسماء المرشحين للحكومة الليبية الجديدة

كشفت مصادر ليبية، اليوم الخميس، عن أسماء المرشحين لشغل حقائب وزارية في الحكومة الليبية الانتقالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.وأوضحت المصادر أن التشكيلة الوزارية المُقترحة على مجلس النواب والتي قدمها الدبيبة اليوم تضمنت اختيار عبد السلام بشير المقرحي وزيرا للدفاع وخالد مازن وزيرًا للداخلية، حسب وكالة أنباء "الجماهيرية" الليبية.كما شلمت القائمة طارق عبد السلام مصطفى أبوفليقه وزيرًا للمياه، ورجب الغرياني للعدل ومحمد الحويج وموسى المقريف المغربي للتعليم العام للاقتصاد، وخالد المبروك للمالية، وخالد الشويهدي لشؤون الهيكلة، ومحمد الفزاني للشؤون الاجتماعية واجديد معتوق للمهجرين، والخوجة الزليتني لشؤون الخدمات العامة.وإلى جانب ذلك تضمنت التشكيلة المُقترحة صقر بوجواري نائبًا لرئيس الوزراء عن المنطقة الشرقية، ورمضان بوجناح الحسناوي نائبًا لرئيس الوزراء عن الجنوب، وعلي العابد لوزارة العمل، وفتحية العريبي للصحة، وعبد الشفيع بوزلاعة للشباب والرياضة، وعمران القيب الزنتاني للتعليم العالي، وكامل الحاسي للتخطيط، ومحمد عبد العالي للزراعة والثروة الحيوانية.يذكر أن الدبيبة أعلن في وقت سابق اليوم تقديم تشكيلته الحكومية لرئيس البرلمان لطرحها على جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل في سرت.