وزيرة الثقافة تفتتح معرض «تاريخ بورسعيد» (فيديو)

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، معرض «تاريخ بورسعيد» الذي يوثق تاريخها من خلال الصور.وأشادت وزيرة الثقافة بالمعرض الذي يحكي تاريخًا كبيرًا من الفداء والنضال قدمه شعب بورسعيد العظيم في الماضي والحاضر.يذكر أن الوزيرة إيناس عبد الدايم، تشهد اليوم فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية في حفل كبير لفرقة الموسيقي العربية، ويحيي الحفل أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر.وعلي هامش الفعاليات تفتتح الوزيرة معرضًا يضم صورًا قديمة لبورسعيد، وتشهد قاعة الفنان محمود ياسين بالمركز الثقافي تكريم بعض رموز بورسعيد.كما تفتتح الوزيرة متحف النصر وحديقتي الأمل وفريال، وكذلك شارع محمود ياسين «طرح البحر 2» ومنفذ هيئة الكتاب بمدينة بورفؤاد، وسينما مصر لإعادة الفن الراقي بأسعار مخفضة، وأول عرض مسرحي لبورسعيد عاصمة الثقافة بقصر ثقافة بورسعيد.