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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عصام يوسف يعلن آخر موعد للتقديم فى «العباقرة عائلات»

الخميس 04/مارس/2021 - 08:21 م
عصام يوسف
عصام يوسف
منار إبراهيم
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أعلن الإعلامي عصام يوسف فتح باب التقديم للاشتراك في الموسم الثالث من برنامج "العباقرة عائلات" المقرر عرضه على شاشة "القاهرة والناس" في رمضان المقبل، على أن يبدأ التقديم اليوم ويكون الخميس المقبل آخر موعد لاستلام المشتركين.

عرض البرنامج الموسم الماضي وتعتمد فكرته على تكوين فريقين من مجموعة من الأصدقاء والمنافسة مع فرق أخرى على أسئلة فى العديد من المجالات العلمية والثقافية والرياضية والفنية وسرعة البديهة، بنفس قوانين العباقرة عائلات والجامعات والمدارس.

"العباقرة" أول برنامج تليفزيوني تعليمي ترفيهي في المنطقة يفوز بجائزة "إيفي" (Effie) كمسعى مشترك بين البنك الأهلي المصري والبرنامج الذي يُعرض على قنوات "القاهرة والناس" في تنمية قدرات الشباب، وجمع الأموال لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، وخلق روح تنافسية إيجابية بين المتسابقين.

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