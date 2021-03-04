المجر تعتزم تشديد مكافحة كورونا بسبب زيادة كبيرة في الإصابات

تعتزم المجر تشديد الإجراءات التي تهدف إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا في ضوء الزيادة الحادة في الإصابات الجديدة.واعتبارا من الاثنين المقبل، سوف يتعين على جميع الأنشطة التجارية باستثناء متاجر البقالة والصيدليات ومخازن الأدوية ومحطات الوقود الإغلاق لمدة أسبوعين على الأقل، كما يجب على جميع مقدمي الخدمات أيضًا إيقاف العمليات لمدة أسبوعين.وأكد جيرجيلي جولياس، الوزير المشرف على شئون مكتب رئيس الوزراء، القرار في مؤتمر صحفي عقد افتراضيا عبر الإنترنت اليوم الخميس.بالإضافة إلى ذلك، فمن المقرر إغلاق الصفوف الدنيا من المدارس ورياض الأطفال بدءا من الاثنين المقبل وحتى نهاية عطلة عيد الفصح في 7 أبريل.ويتم فرض قيود لمكافحة فيروس كورونا في المجر منذ نوفمبر المطاعم، وبناء على ذلك تم إغلاق المطاعم وكذلك الجامعات والمدارس الثانوية، بالإضافة إلى ذلك، هناك حظر تجول ليلي بين الساعة 8 مساءً و5 صباحا.والرحلات السياحية عبر الحدود الوطنية غير ممكنة.وتضررت المجر بشدة من الوباء في الأسابيع الأخيرة.وسجلت السلطات في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، أمس الخميس، 6278 إصابة جديدة.ويوم الخميس قبل أسبوعين، كانت هناك 2853 حالة جديدة، كما أن معدل الوفيات مرتفع أيضا في المجر: منذ أن بدأ الوباء قبل عام، حيث توفي 15476 شخصا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.