وصول جثمان كمال عامر إلى مقابر العائلة (صور)

وصل، منذ قليل، جثمان الفريق فخري كمال عامر إلى مقابر القوات المسلحة بمنطقة مصر الجديدة.وتوفي الفريق فخري كمال عامر، اليوم، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.يذكر أن الفريق فخري كمال عامر ولد في 13 يونيو 1942 بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، وترشح ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن حزب "حماة الوطن" عن دائرة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشغل عدد منصب منها محافظ مطروح ومحافظ أسوان، كما تولى رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول وكذلك خلال الفصل التشريعي الثاني الذي بدأ شهر يناير الماضي، وعمل مستشارا بأكاديمية ناصر العسكرية، كما أنه شارك في جميع حروب مصر في الفترة (1962- 1997)، وشارك في حرب أكتوبر وهو برتبة رائد وقائدا لكتيبة مشاه ميكانيكي.وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قرارًا بترقية اللواء كمال أحمد عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل، وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بمصر.