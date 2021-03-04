من أسبوع الموضة بميلانو.. أحدث فساتين السهرة باللون الأسود لربيع 2021





يعتبر اللون الأسود من أكثر الألوان المفضلة لدى أغلب النساء، ففستان السهرة الأسود يعتبر من قطع الأزياء الأساسية لدى جميع النساء وتختلف تصميمات وموديلات فساتين السهرة باللون الاسود، سواء كانت قصيرة أو طويلة، أو مصممة من قماش الدانتيل أو التول أو الكريب، أو غيرها من الأقمشة.



بدأت فعاليات اول يوم من أسبوع الموضة بميلانو، حيث قدم مصممو الأزياء خلال عروضهم المختلفة مختلف التصميمات من فساتين السهرة باللون الأسود المتربعة على عرش الموضة لموسم فصل الربيع لعام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار.يعتبر اللون الأسود من أكثر الألوان المفضلة لدى أغلب النساء، ففستان السهرة الأسود يعتبر من قطع الأزياء الأساسية لدى جميع النساء وتختلف تصميمات وموديلات فساتين السهرة باللون الاسود، سواء كانت قصيرة أو طويلة، أو مصممة من قماش الدانتيل أو التول أو الكريب، أو غيرها من الأقمشة.

فستان سهرة طويل

- فستان سهرة طويل:

قدمت إطلالة فخمة وجذابة وتصميم مميز لفستان أسود أنيق مصمم من قماش الكريب باللون الأسود، مع كم واحد طويل من الدانتيل الأسود، وتوب برقبة عالية من الدانتيل، مع تنورة طويلة سوداء، وحزام رفيع على الخصر بنفس لون وقماش الفستان.



فستان سهرة قصير

- فستان سهرة قصير:

قدمت إطلالة أنثوية جريئة من فستان قصير باللون الأسود، بتوب بتصميم الـ One Shoulder، مع كتف قصير متصل برقبة على شكل حزام من الجلد وإبزيم جانبي باللون الفضي، مع تصميم الكشكاش البسيط على الصدر، مع تنورة قصيرة ضيقة بتصميم حورية البحر.



فستان سهرة ميدي

- فستان سهرة ميدي:

تم تقديم فستان ميدي أسود، مصمم من الجلد على شكل مربعات مفرغة كبيرة الحجم، وهو مكون من توب بدون أكمام، مع رقبة مربعة، وتنورة بتصميم A line، أما البطانة كانت على شكل فستان ضيق باللون الأسود، وأكمام قصيرة، ورقبة عالية دائرية، وتنورة قصيرة، إضافة إلى فتحات تكشف جانبي الخصر.



فستان سهرة منفوش