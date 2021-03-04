ليبيا.. «الدبيبة» يسلم الأسماء المقترحة لحكومة الوحدة الوطنية إلى البرلمان

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، أن رئيس الوزراء عبدالحميد دبيبة، سلم صباح اليوم الخميس، تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية في هيئة رئاسة مجلس النواب.وأوضح المكتب الإعلامي في بيان بخصوص الإعلان عن تسليم تشكيلة الحكومة، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الالتزام بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بتاريخ 8 مارس 2021 بمدينة سرت.ودعا المستشار عقيلة صالح مجلس النواب للانعقاد في الحادية عشرة صباح يوم 8 مارس المقبل في سرت لمناقشة منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.واشترط صالح لانعقاد مجلس النواب في سرت تأكيد لجنة “5+5” تأمينها.وبحسب بيان مجلس النواب، الجمعة الماضي، فإن رئيس مجلس النواب أكد أنه إذا تعذر عقد الجلسة في سرت ستكون طبرق مقر الجلسة، داعيا لجنة “5+5” للرد رسميا بوقت كافٍ على المجلس.بدورها، أكدت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، الأحد الماضي، أن مكان الاجتماع في سرت جاهز وآمن لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.