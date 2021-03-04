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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

محمد سعد عبدالحفيظ: «عمومية الصحفيين» هى صاحبة الكلمة العليا

الخميس 04/مارس/2021 - 05:28 م
محمد سعد عبد الحفيظ
محمد سعد عبد الحفيظ
محمد جعفر
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وجّه محمد سعد عبدالحفيظ، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، رسالة لأعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين.

قال «عبدالحفيظ»: "غدًا تُكمل نقابتنا العريقة، نقابة الصحفيين المصريين، عامها الثمانين منذ تأسيسها عام 1941 وهى المناسبة التي يتجدد معها الحديث بفخر وكبرياء عن حلقات النضال المتواصل لأجيال متعاقبة من الصحفيين، من أجل حرية الصحافة، وكرامة مستحقة للمشتغلين بمهنة الرأى والضمير، عين المواطن التي تؤدي دورها المقدس في الإخبار والتوعية والرقابة والنقد.

وأكد مرشح العضوية بنقابة الصحفيين أن الدعوة لانعقاد جمعيتنا العمومية، فرصة لتوجيه تحية إجلال وتقدير لكل الأجيال والرموز التي ناضلت من أجل تأسيس نقابتنا وتعزيز دورها كقلعة للحريات وحصن للدفاع عن الصحفيين وأصحاب الأصوات الحرة والمستقلة.

وتابع: "جدير بنا اليوم أن نجدد العهد بالسعى للحفاظ على استقلال الكيان النقابي، والدفاع عن حرية الصحافة وتوفير الضمانات الواجبة لممارسة مهنية حرة وآمنة، والتأسيس لعلاقات عمل أفضل، ومواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجهها مهنتنا اليوم".

وواصل: ومع التئام الجماعة الصحفية في جمعيتها العمومية، امتثالًا لقانون نقابة الصحفيين، وفي ظل انتشار فيروس كورونا، نجد أنه من الواجب أخلاقيًا وضميريًا تكرار التنبيه بضرورة الحذر بأقصى قدر ممكن تجنبًا لانتشار الوباء ولحماية أرواح الحاضرين، وإني على ثقة في وعيكم وحرصكم على الصالح العام والسلامة الشخصية معًا.

واختتم: "تبقى الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين هى صاحبة الكلمة العُليا في شئون الجماعة الصحفية وإرادتها تعلو ولا يُعلى عليها".

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