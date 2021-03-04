انتظار جثمان اللواء كمال عامر بمقابر القوات المسلحة (صور)

ينتظر المشيعون وصول جثمان الفريق فخري كمال عامر بمقابر القوات المسلحة في مصر الجديدة، في حضور رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة العسكرية، والذى توفي اليوم جراء إصابته بفيروس كورونا المسجد.

وكان كمال عامر شغل عدة مناصب داخل الدولة، ومنها قائد الجيش الثالث الميدانى، ومدير المخابرات الحربية، ومحافظ مطروح، ومحافظ أسوان، كما انتخب في مجلس النواب بالفصل التشريعى الأول، ثم الفصل التشريعى الثاني، وكان رئيسًا للجنة الدفاع والأمن القومى بكلا المجلسين.