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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رسالة من عمرو بدر لأعضاء عمومية الصحفيين قبل الانتخابات

الخميس 04/مارس/2021 - 04:05 م
عمرو بدر، المرشح
عمرو بدر، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين
محمد جعفر
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وجّه عمرو بدر، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، رسالة لأعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين بشأن انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة.

قال بدر: "يأتي انعقاد جمعيتنا العمومية غدًا في أجواء صعبة واستثنائية بسبب جائحة كورونا، ومع ذلك تبقى عمومية الصحفيين فرصة عظيمة لطرح قضايانا الحقيقية، ولبدء حوار جاد حول كل الملفات الشائكة والمسكوت عنها.

وأشار إلى أن القيمة الكبرى لانعقاد الجمعية العمومية في هذا التوقيت هى قدرتنا على المراجعة الشاملة ليس لأداء مجلس النقابة فقط بل لكل أزمات وهموم المهنة، وعلى رأسها قضية الحريات الصحفية التي كنت ولا زلت مؤمنا بأنها الجزء الأهم والأكبر في أي تقدم ننشده، فلا صحافة بدون حرية، ولا أجور عادلة بدون فك الحصار الخانق المفروض على الصحافة.

وتابع: "أنني وقد بذلت كل الجهد طول السنوات الماضية في ملف حرية الصحافة، في ظل مناخ عام غاية في الصعوبة، أعدكم أن أظل مدافعا عن الصحافة وحريتها وعن كل الزملاء بلا تفرقة بين زميل وآخر أو مؤسسة وأخرى، وأن أظل مؤمنا بيقين لا يهتز بحتمية استقلال النقابة لتبقى دائما نقابة لكل الصحفيين.

ووصل مرشح الصحفيين "إيماني بحتمية أن نخوض معًا معارك المهنة الحقيقية تجعلني أعدكم من جديد أن أقاتل من أجل أجور عادلة، وعلاقات عمل متوازنة، ومواجهة حاسمة للفصل التعسفي ولظاهرة الكيانات الوهمية غير المشروعة.

وبعث بدر بتحية في هذا اليوم المهم لكل الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا النشر والرأي، داعيًا الله أن يكونوا بيننا في أقرب وقت، وأن نحتفي ونحتفل بحريتهم في القريب العاجل:أدعو كل الزملاء الأعزاء للالتزام بأقصى درجة بكل الإجراءات الاحترازية اثناء انعقاد الجمعية العمومية، فصحتهم أهم وأغلى من كل شئ.

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