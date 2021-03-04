في تذكار رحيله.. الكنيسة تطلق ترنيمة جديدة عن حياة الأنبا صرابامون

أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترنيمة جديدة عن حياة الأنبا صرابامون الرئيس السابق لدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وذلك بالتزامن مع تذكار رحيله الأول خلال شهر مارس الجاري.الترنيمة بعنوان "الأب اللي بنحلم بيه.. مدبر الرهبنة"، وتقوم بأدائها المرنمة يوستينا سمير، احتفالًا بتذكار رحيله.وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، 8 مارس المقبل، ويمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قداسات أولى أيام الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، وذلك يأتي تزامنًا مع الذكرى الأولى لرحيل الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.