البورصة تختتم تعاملات الأسبوع بخسارة 977 مليون جنيه

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية، نهاية معاملات الأسبوع، اليوم الخميس، على تراجع بدعم من استمرار عمليات البيع من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين على خلفية التراجعات الحادة التى ألمت بالبورصة منذ مطلع تداولات الأسبوع الجاري.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 977 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 689.865 مليار جنيه.وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52%، ليغلق عند مستوى 11333 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 2236 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 13905 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 4369 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2185 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3198 نقطة.