إجراءات الحصول على معاشات استثنائية بقيمة 323 جنيهًا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن أنه يجوز الحصول على معاشات ضمانية استثنائية بقيمة 323 جنيهًا، وفقًا لعدة شروط ومعايير الاستحقاق.وأكدت عبر موقعها الإلكتروني أن شروط الاستحقاق هى:-ـ ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع الخاص أو يتقاضى معاشًا تأمينيًا أو مساعدة ضمانية شهرية.ـ أن تكون الأسرة المتقدمة لديها أبناء حديثى الولادة حتى الثمانية عشر عامًا والأبناء من سن السادسة حتى الثمانية عشر عامًا بمراحل التعليم.ـ المتقدمون لبرنامج كرامة من المسنين عمر (65 عامًا)، العجز أو مرض مزمن يحول عجزه أو مرضه المزمن بينه وبين العمل، ويثبت ذلك بالفحص الطبى، الأيتام الذين لا ينالون رعاية من الأب أو الأم، بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو بعد ذلك.ـ استيفاء كل بيانات بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية.معايير الاستبعاد (الإقصاء) من الاستحقاق:- العمل بالخارج.- امتلاك نصف فدان فأكثر.- امتلاك 3 مواشي فأكثر بغرض التجارة.- التحاق الأبناء بالتعليم الخاص بقيمة أكثر من 2000 جنيه.