رفع الحصانة عن نائب بحزب ميركل على خلفية اتهام بحصوله على رشوة

رفع البرلمان الألماني "بوندستاج" اليوم الخميس، الحصانة عن نائب برلماني بحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على خلفية اشتباه في حصوله على أموال بغير حق.وأصدر البرلمان بذلك تصريحًا بتنفيذ الأوامر القضائية بالتفتيش والمصادرة ضد النائب البرلماني أكسيل فيشر.وكانت نقطة انطلاق التحقيقات ضد النائب هي خطاب من الادعاء العام بمدينة ميونخ، وذلك بحسب ما أعلنه الادعاء اليوم، مضيفًا أنه يحقق في الاشتباه بتهمة تلقي نواب منتخبين رشوة.