رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة برقم البطاقة

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة برقم البطاقة، تتصدر محركات البحث العالمي "جوجل" مع بداية شهر مارس الحالي، حيث تترقب الملايين من الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة موعد صرف المعاش، وخطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن، ويتم تقديم هذا المعاش لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا للحصول على تلك المساعدة المالية ليتمكنوا من العيش بحياة كريمة، وتوفير احتياجاتهم المعيشية اليومية، ولقد حددت الفئات المستحقة الحصول على المعاش من الأرامل والمطلقات وأصحاب الدخل المنخفض.

تنشر "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة 4-3-2021، رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة برقم البطاقة من خلال الرابط التالي من " هنا ".

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم صرف المعاش للشهر الحالي بداية من منتصف الأسبوع المقبل في جميع المحافظات، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمواطنين المنطبق عليهم الشروط والتسجيل في صرف المعاش من خلال الموقع.

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1 - الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا .

2 - اختيار برنامج تكافل وكرامة.

3 - كتابة الرقم القومي.

4 - كتابة الاسم رباعي.

5 - حدد معاش شهر مارس.

6 - ادخل رقم الهاتف.

7 - اختيار استعلم الآن.



خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة



لقد أوضحت وزارة التضامن تلك الخطوات وذلك عن طريق اتباع التالي:-

1 - الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

2 - كتابة البيانات المطلوبة:

- الاسم رباعي.

- كتابه الرقم القومي المكون من 14 رقما.

- العنوان تفصيليا.

- كتابة أرقام الهاتف المتاحة.

3 - اضغط على الاستعلام.

