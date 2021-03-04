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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

يقطع العضو الذكري لـ«ابن خالته» لتضليل «مباحث السلام»

الخميس 04/مارس/2021 - 01:04 م
سكين
سكين
هدير مصطفي
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دلت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة فى واقعة قتل صاحب محل وبتر عضوه الذكرى على يد ابن خالته أن سبب الجريمة خلافات مالية.

وأضافت التحريات أن المتهم قتل المجنى عليه بعدد من الطعنات إحداها فى رقبته ثم قام ببتر عضوه الذكرى لتضليل رجال المباحث والاإيحاء بأن الجريمة تمت بدافع الشرف.

وكان قسم شرطة السلام أول، تلقى بلاغا بالعثور على شاب مقتول داخل شقة بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من المعاينة أن الجثة لصاحب محل في العقد الرابع من العمر، ومقيم في برج سكني.

وكشف المعاينة لمسرح الجريمة أنه تم العثور على جثة الشاب على أرضية غرفة نومه وسط بركة من الدماء وبه أثار جرح ذبحي بالرقبة.

وبفحص الشقة تبين سلامة جميع منافذها الأمر الذي يشير على أن القاتل على علاقة بالمجني عليه وأنه دخل الشقة بطريقة شرعية وبعمل التحريات دلت أن القاتل اابن خالته وتم ضبطة مختبئا داخل إحدى الشقق السكنية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي استعجلت تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال الشهود من الجيران وكذا فحص علاقات المجني عليه.

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