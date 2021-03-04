يقطع العضو الذكري لـ«ابن خالته» لتضليل «مباحث السلام»
الخميس 04/مارس/2021 - 01:04 م
هدير مصطفيطباعة
دلت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة فى واقعة قتل صاحب محل وبتر عضوه الذكرى على يد ابن خالته أن سبب الجريمة خلافات مالية.
وأضافت التحريات أن المتهم قتل المجنى عليه بعدد من الطعنات إحداها فى رقبته ثم قام ببتر عضوه الذكرى لتضليل رجال المباحث والاإيحاء بأن الجريمة تمت بدافع الشرف.
وكان قسم شرطة السلام أول، تلقى بلاغا بالعثور على شاب مقتول داخل شقة بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من المعاينة أن الجثة لصاحب محل في العقد الرابع من العمر، ومقيم في برج سكني.
وكشف المعاينة لمسرح الجريمة أنه تم العثور على جثة الشاب على أرضية غرفة نومه وسط بركة من الدماء وبه أثار جرح ذبحي بالرقبة.
وبفحص الشقة تبين سلامة جميع منافذها الأمر الذي يشير على أن القاتل على علاقة بالمجني عليه وأنه دخل الشقة بطريقة شرعية وبعمل التحريات دلت أن القاتل اابن خالته وتم ضبطة مختبئا داخل إحدى الشقق السكنية.
تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي استعجلت تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال الشهود من الجيران وكذا فحص علاقات المجني عليه.
وأضافت التحريات أن المتهم قتل المجنى عليه بعدد من الطعنات إحداها فى رقبته ثم قام ببتر عضوه الذكرى لتضليل رجال المباحث والاإيحاء بأن الجريمة تمت بدافع الشرف.
وكان قسم شرطة السلام أول، تلقى بلاغا بالعثور على شاب مقتول داخل شقة بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من المعاينة أن الجثة لصاحب محل في العقد الرابع من العمر، ومقيم في برج سكني.
وكشف المعاينة لمسرح الجريمة أنه تم العثور على جثة الشاب على أرضية غرفة نومه وسط بركة من الدماء وبه أثار جرح ذبحي بالرقبة.
وبفحص الشقة تبين سلامة جميع منافذها الأمر الذي يشير على أن القاتل على علاقة بالمجني عليه وأنه دخل الشقة بطريقة شرعية وبعمل التحريات دلت أن القاتل اابن خالته وتم ضبطة مختبئا داخل إحدى الشقق السكنية.
تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي استعجلت تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال الشهود من الجيران وكذا فحص علاقات المجني عليه.