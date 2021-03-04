مؤسسة كورية جنوبية تبني أول مستشفى رعاية مركزة في العراق

أعلنت الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)، أنها ستبني أول مستشفى رعاية مركزة في العراق بحلول عام 2023، كجزء من مجهوداتها الرامية إلى مساعدة البلد الشرق أوسطي في تقوية قطاعه الطبي.وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب اليوم الخميس، أنه بموجب مشروع الدعم الذي تبلغ قيمته 39.5 مليون دولار، تخطط الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) لبناء مستشفى متخصصة في الرعاية الصحية المركزة من أربعة طوابق على مساحة تبلغ 7،000 متر مربع في بغداد.وأشارت إلى أن الوكالة قامت يوم الأربعاء الماضي بوضع حجر أساس المستشفى، التي سيتم تجهيزها بثماني غرف عمليات و100 سرير للمرضى و3 غرف للفحص، وجميعها مصممة لتقديم خدمات الرعاية إلى الحالات الحرجة في العراق للمرة الأولى.من جانبه.. قال جانغ كيونغ-ووك سفير كوريا الجنوبية لدى العراق:"في ظل جائحة كورونا بناء مستشفى متخصص في الرعاية الطارئة يحمل معنى هاما للغاية".وقد بدأ مشروع المساعدات الكورية في 2016 لمساعدة العراق على تقليل معدل الوفيات بين مرضى الحالات الطارئة في البلد، التي تعاني منذ وقت طويل من الهجمات الإرهابية والصراعات المسلحة.