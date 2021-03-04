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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

دعاية مكثفة للمرشحين بانتخابات الصحفيين.. واللجنة المشرفة تضمن المساواة

الخميس 04/مارس/2021 - 12:41 م
جريدة الدستور
محمد جعفر
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بدأ المرشحون في انتخابات مجلس نقابة الصحفيين، في تكثيف دعايتهم الانتخابية استعدادا للانتخابات المقررة غدا الجمعة، والتي من المتوقع عدم اكتمال نصابها وانعقادها مرة أخرى يوم 19 مارس.

وزادت صور المرشحين في مدخل نقابة الصحفيين وبنراتهم الدعائية، وتلاحظ سيطرة المرشح حسين الزناتي، مبكرا على المواقع البارزة داخل النقابة أو على واجهتها مع بعض البنرات الصغيرة للمرشحين الآخرين.

وسجل عدد من المرشحين، خلال اجتماع اللجنة المشرفة على الانتخابات معهم أمس، اعتراضهم على عدم تنظيم اللجنة للدعاية الانتخابية وتمكن عدد محدود من المرشحين من حجز مساحات لهم داخل النقابة لاستغلالها في الدعاية، وهو ما ردت عليه اللجنة بتأكيد بحثها تنظيم الأمر وتحدد مساحات متساوية لجميع المرشحين.

وتنعقد غدا الجمعة، انتخابات التجديد النصفي في نقابة الصحفيين، لانتخاب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة.

وقال خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إنه من المتوقع عدم اكتمال النصاب القانوني اليوم والذي يقارب 5 آلاف من أعضاء الجمعية العمومية، كما هو المعتاد في الانتخابات.

وأشار إلى استعداد النقابة لاستقبال الأعضاء داخل مبنى النقابة، تحسبا لحضور الأعضاء.

ويتنافس على منصب النقيب 6 صحفيين هم سيد الإسكندراني وضياء رشوان وطلعت هاشم وكارم يحيى ورفعت رشاد ومحمد مغربي.

وترشح على مقاعد عضوية مجلس النقابة فوق الـ(15) سنة 20 مرشح، فيما ترشح 35 صحفي لعضوية مجلس النقابة تحت الـ(15) سنة.

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