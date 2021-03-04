جدول مواعيد صرف معاش شهر مارس

٢٠٢١



الجدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تمنح معاشًا استثنائيًا لبعض الفئات الذين لم يتوفقوا في الحصول على أي معاش والمستحقين عنهم لمواجهة ظروف صحية واجتماعية طارئة، وأتاحت الهيئة أيضًا فرصة تحسين معاشات من يحصلون على معاشات في الوقت الحالي نتيجة لظروف معينة.

يبحث العديد من المواطنين الذين يتقاضون معاش شهري عن كل جدول مواعيد صرف معاش مارس ٢٠٢١ بعد إعلان هيئة التأمينات والمعاشات، ووزارة التضامن الإجتماعي من خلال بيانات رسمية، عن بدء صرف المعاشات منذ يوم الاثنين الموافق واحد من شهر مارس الجاري.وبعد إنتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا القاتل الذي يعرف بأعراضه المتوحشة خاصة على أجساد كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، قامت الجهات المسؤولة بتقسيم مواعيد صرف المعاشات إلى ثلاثة شرائح منعا للزحام على منافذ الصرف حتى لا تحدث مزيد من عدوى فيروس كورونا المستجد، ونعرض لكم في السطور التالية جدول مواعيد صرف معاشات مارس ٢٠٢١المجموعة الأولي من أصحاب المعاشات ويبلغ عدد أفرادها 2.4 مليون مواطن، ومبلغ معاشهم الشهري أقل من ألف جنيه، تم إعتماد يومي صرف معاشات لهم سيتم الصرف لها يومي 1، 2 مارس وتم صرف معاشهم بالفعل أيام الاثنين والثلاثاء.بينما الفئة الثانية والتي ويبلغ عددها بـ 2.4 مليون مواطن، وتحصل علي معاش قيمته ما بين ألف إلى ألفين، وهذه يتم الصرف لها أيام 3، 4 مارس أي الأمس واليوم توافد أصحاب المعاشات في هذه الشريحة الثانية على مكاتب الصرف للحصول على معاشهم.والفئة الثالثة والأخيرة والتي تحصل على معاش أكبر من ألفين جنيها، من المقرر أن يتم صرف المعاش لهم اليوم الخامس والسادس من مارس الجاري، ويشار إلى أنه يتم الصرف إلى أكثر من 11 مليون مواطن.يذكر أن الهيئة العامة للمعاشات شكلت هيئة تقوم على متابعة ومراقبة عملية صرف المعاشات لمعرفة الصعوبات وحلها وكذلك للتأكد من إجراءات مكافحة العدوىاقرأ أيضاً..