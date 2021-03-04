«مكياج كامل» يمنع طالبة من دخول الامتحان بالجيزة: «ولا اللي رايحة حفلة»

علق ناصر شعبان، مدير الإدارة التعليمية بجنوب الجيزة، على واقعة منع المدرسة الفنية التجارية المتقدمة للبنات بإدارة جنوب الجيزة التعليمية، عدد من الطالبات من الدخول للمدرسة لوضعهن «مكياج» على وجوههن أثناء دخولهن لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.وأكد شعبان، أن «بعض الطالبات حضرن للمدرسة بمكياج كامل وكأنهن ذاهبات لحفلة وليس للامتحان أو للمدرسة، وهذا أمر مرفوض تمامًا».وشدد، أنه تم اتخاذ إجراءات مشددة تجاه الأمر بعد التنبيه عليهن بالالتزام التام سواء بالمظهر العام للطالبة الذي يتناسب مع الحرم المدرسي، أو ارتداء الزي المدرسي.وأشار شعبان، إلى أنه قرر تشكيل لجنة بالمدرسة تكون مهمتها التفتيش على الطلاب أثناء دخولهم للمدرسة بالزي المدرسي ومنع أي طالبة من الدخول بـ«مكياج»، مؤكدا على أن الطالبات حاليًا ملتزمات تمامًا ولم تدخل إحداهم للمدرسة مخالفة لما أعلن من إجراءات.وكان قد طالب مدير المدرسة من الطالبات بإزالة «المكياج» الموضوع على وجوههن، حتى يسمح لهن بالدخول لأداء الامتحان، ما اضطر الطالبات بالذهاب لدورات المياه الخاصة بالمدرسة لإزالته.