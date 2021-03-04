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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

محكمة في سنغافورة توافق على تجميد أقساط ديون «جي. بي أباك» للنفط

الخميس 04/مارس/2021 - 12:00 م
جي. بي أباك
جي. بي أباك
وكالات
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قال محاميان يمثلان شركة "جي.بي جلوبال أباك" لتجارة النفط، اليوم الخميس، إن المحكمة العليا في سنغافورة وافقت على منحها تجميدا لأقساط الديون لمدة 6 أشهر، يوم الثلاثاء، مما يمهد الطريق لشركتها الأم لإعادة هيكلة ديون تتجاوز قيمتها مليار دولار.

و "جي.بي أباك" هي وحدة سنغافورة التابعة لـ "جي.بي جلوبال"، وهي شركة عالمية لتجارة النفط والتزويد بوقود السفن مقرها الإمارات، ومتخلفة عن سداد ديون في ظل اتهامات بأن موظفيها قاموا بتداولات يشوبها الاحتيال.

وسيمنع التجميد دائني "جي. بي أباك" من اتخاذ إجراءات قانونية فردية، وسيسمح لها باستئناف جهود إعادة الهيكلة لا سيما بيع أصول تكرير وتخزين النفط المملوكة لـ "جي. بي جلوبال".

و تدين وحدة سنغافورة بأكثر من 464 مليون دولار، لأكبر 20 دائنا من مقرضيها الذين لم يتلقوا أي ضمانات، في حين تدين شركتها الأم بديون إجمالية تزيد على 1.2 مليار دولار.

وتقدمت "جي.بي أباك" بطلب تجميد أقساط الديون في أوائل فبراير، بعدما حصلت شركة "إكواتوريال مارين فيول مانجمنت سرفيسيز المحدودة" في سنغافورة لتوريد وقود السفن على حكم يسمح لها بمصادرة مكتب "جي. بي" في سنغافورة لاسترداد مستحقات بأكثر من 700 ألف دولار.

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