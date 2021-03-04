«غيّره فى الحمام».. «بنطلون مقطّع» يمنع طالبًا من دخول الامتحان (صورة)

كشف ناصر شعبان، مدير الإدارة التعليمية بجنوب الجيزة، عن تفاصيل الواقعة، منع دخول طالب الامتحان بسبب ارتدائه بنطلون مقطع.وقال إنه تم ضبط أحد طلاب، مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم الإعدادية للبنين أثناء دخوله للمدرسة مرتديًا بنطلون "مقطع" مخالفًا لقيم المجتمع، أثناء ذهابه للمدرسة لأداء الامتحان المجمع متعدد التخصصات.وأضاف أنه "تم استيقاف الطالب ومنعه من دخول اللجنة الامتحانية إلا بعد تبديله للبنطلون".وأشار شعبان فى تصريحات له، إلى أن ولي أمر الطالب كان في انتظار نجله خارج المدرسة، وتم إبلاغه بالواقعة وأنه غير مسموح بدخول الطالب إلا في حال تغيير البنطلون وارتداء بنطلون غيره.وكشف مدير الادارة، عن أن ولي أمر الطالب بالفعل قام بتغير البنطلون للطالب على الفور، وقام الطالب بارتداء البنطلون الآخر داخل دورة مياه المدرسة.وشدد مدير الادارة، على أنه لن يسمح لأي طالب بمخالفة الزي المدرسي أو تقاليد وشروط قداسة الحرم المدرسي، مشيرًا إلى انتظام العملية الامتحانية داخل المدرسة.جدير بالذكر، أن طلاب الصف الثاني الثانوي، يؤدون الامتحان المجمع متعدد التخصصات على مستوى الجمهورية.