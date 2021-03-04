مجلس «الصحفيين» يجتمع لاعتماد «نتيجة المشتغلين» اليوم

يعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا، اليوم الخميس، لاعتماد نتيجة لجنة المشتغلين، وكذلك مناقشة ترتيبات إجراء الانتخابات.وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة أكدت عقد الانتخابات، 9 مارس، خارج مبنى النقابة، حرصا على صحة أعضاء الجمعية العمومية.ونوهت بمخاطبة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية لإغلاق شارع عبدالخالق ثروت بما يسمح بعقد الجمعية العمومية في محيط النقابة.وأكدت حرصها على أن تتم الانتخابات بإشراف قضائي كامل بمخاطبة هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية للإشراف بعد رفض مجلس الدولة الإشراف.