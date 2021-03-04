سنغافورة تعتزم وقف ترخيص سيارات الديزل الجديدة 2025

ذكرت تقارير إعلامية أن سنغافورة تعتزم وقف ترخيص السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) اعتبارا من 2025 أي قبل 5 سنوات من الموعد المستهدف للتحول الكامل إلى السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة النظيفة.ونقلت صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية عن وزير النقل أونج يي كونج قوله أمام البرلمان إن المركبات في سنغافورة تصدر حوالي 6.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.ويمكن تقليل هذه الكمية بما بين 1.5 مليون ومليوني طن سنويا إذا اعتمدت المركبات الخفيفة بما في ذلك سيارات الركوب وسيارات الأجرة على الكهرباء بدلا من الوقود التقليدي.